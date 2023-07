Dans une société qui voue un culte à la réussite, les parents n’échappent pas à la pression de la performance. Vouloir ce qu’il y a de mieux pour son (ou ses) enfant(s) revient de plus en plus, dans le contexte actuel, à viser à tout prix la perfection pour soi, pour lui (eux) et pour le monde environnant. Cette tendance a un nom: c’est l’"hyperparentalité" ou "la parentalité performante", selon Bruno Humbeeck, psychopédagogue à l’Université de Mons.

"Dans notre société, le modèle éducatif voit le couple parental assumer de façon (quasi) exclusive la fonction éducative qui entraîne une amplification de la tension sur la parentalité", explique-t-il. "Les parents se retrouvent alors coincés entre un impératif de perfection et un sentiment de culpabilité, ce qui génère une souffrance qu’ils partagent, inévitablement, avec leur(s) enfant(s)."

Comment les hyperparents peuvent-ils se délester de ce poids et tendre vers une "parentalité [plus] détendue" ? C’est la question à laquelle répondra, entre autres, Bruno Humbeeck ce samedi 8 juillet. Le psychopédagogue sera en effet présent à la Papoterie-Librairie de LaSemo pour en parler face à toutes celles et ceux qui se sentent concernées par les enjeux éducatifs actuels. Pour ceux qui ne seront pas de la partie ou qui veulent prolonger la réflexion, Bruno Humbeeck publiait chez Mardaga, en 2022, l’ouvrage intitulé: Hyperparentalité: apprendre à lâcher prise pour le bien des parents et des enfants.

Proposée cette année encore par LaSemo, la Papoterie-Librairie est un espace d’échanges autour de différents sujets de société actuels tels que l’éco-féminisme avec Victoire Tuaillon ou encore la justice sociale et climatique avec Christine Mahy (voir ci-dessous). C’est là aussi que le public aura l’occasion de jeter un œil à la sélection d’ouvrages proposée à la libraire.

Le programme complet de la Papoterie et de tout le festival est disponible sur www.lasemo.be.