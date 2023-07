Enghien : Cédric Gervy à LaSemo comme dans sa chambre

Faire mieux que l’année d’avant

Cédric Gervy l’avoue, il est plus habitué à jouer dans des lieux plus petits, mais la scène du festival enghiennois ne lui fait pas peur pour autant. "Même si avant de monter sur scène, je ressens du stress, mais c’est un bon stress. En festival, il y a souvent beaucoup de gens qui ne te connaissent pas. Tu dois convaincre des inconnus. Ici, c’est un peu différent. Il y a une espèce de challenge où je me dis que je dois faire mieux que l’année d’avant. Je peaufine chaque année la setlist. Mais à LaSemo, je sais que je peux aussi essayer de nouvelles chansons alors qu’en festival, en général, tu joues une sorte de best of avec tes morceaux les plus efficaces. En fait, à LaSemo, tu sens tout l’amour de la chanson française décalée et ça, c’est mon créneau. Quand je rentre sur scène, j’ai l’impression de rentrer dans ma chambre ou dans mon kot d’étudiant et de retrouver ma bande de potes."

Beaucoup d’émotions

Et en treize participations, le chanteur en a des souvenirs avec sa bande d’amis. "À LaSemo, il y a énormément d’émotions. Je me souviens, d’une édition où j’ai commencé la chanson “George est Content”. Et là le public l’a chantée en entier à ma place. Pour arriver à ça, il faut une fidélisation incroyable. Sinon, un autre moment incroyable, c’est quand ma nièce, ma filleule et mon fils sont montés sur scène avec moi pour chanter “Playstation”. C’était énorme."

Cédric se souvient aussi de la polémique soulevée en 2019 avec sa chanson Maggie. "Ça été fort mis en exergue par rapport à une, soi-disant, grossophobie de ma part. Je connais plein d’endroits où les organisateurs auraient été frileux de me réinviter. Ils m’ont juste conseillé de ne plus rejouer cette chanson, ce qui était mon intention. Ils ont complètement mis l’incident de côté et ils m’ont soutenu alors qu’ils s’étaient aussi fait allumer dans la presse."

Cédric Gervy sera sur la Scène de la Tour le dimanche 9 juillet à 14 h.

Achetez vos places, retrouvez la programmation complète et toutes les infos pratiques sur le site de l’événement: www.lasemo.be.