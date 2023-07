Épicerie-herboristerie cherche coopérateurs à Enghien

"Nous voulons créer une épicerie qui est un retour à l’esprit de village , porteuse de sens et de valeur, explique Benoït Bruyndonckx, gérant du magasin"Autrement".

"L’objectif est de relever les grands défis d’aujourd’hui, qu’ils soient sociaux, économiques ou environnementaux. Ce sera un lieu qui appartiendra aux travailleurs, aux producteurs locaux, aux fondateurs et aux coopérateurs."

Deux lieux vivant à quelques mètres l’un de l’autre

Equilibri c’est donc un projet participatif qui a pour vocation d’impliquer producteurs et consommateurs. Sous un même toit, ce projet fera la part belle aux produits locaux bios ou non, à l’alimentation saine, aux plantes et à la santé. Des produits amis de la nature et/ou en vrac, seront proposés ainsi que de l’artisanat. Les habitués du centre-ville se diront certainement qu’un tel lieu existe déjà: l’épicerie "Autrement". Mais comme le souffle son gérant: "Ici, nous sommes vraiment à l’étroit et je voudrais aussi passer le flambeau et de me concentrer sur l’horeca et les spectacles que nous proposons. Mon souhait est que le lieu de vie qu’est Autrement ne soit plus tout seul et qu’un deuxième lieu animé voit le jour, à quelques dizaines de mètres." Le projet Equilibri vise à s’installer non loin de la boutique de Benoît Bruyndonckx, au numéro 26 de la rue d’Hérinnes pour être plus précis.

"C’est un local qui présente de nombreux avantages. La coopérative disposera de 350 m², de deux accès. Nous voulons mobiliser les clients, les travailleurs, les producteurs, les fondateurs et les sympathisants autour de ce projet commun et les encourager à être acteurs de leur épicerie coopérative." Par ailleurs, l’objectif est également social puisque le projet vise à la création d’emplois de proximité.

Objectif: 1300000€ pour que le rêve soit réalité

Mais à l’heure actuelle, Equilibri n’est encore qu’un projet. Pour que ce rêve puisse devenir réalité, ces fondateurs ont appelé à un financement participatif pour devenir "équilibriste".

Objectif ? Récolter 1300 000 € pour le rachat, la rénovation et l’aménagement du bâtiment.

À l’heure actuelle, plus de deux cents personnes ont déjà répondu à l’appel et les promesses de dons avoisinent les 500000€.

Benoît Bruyndonckx, Stéphane Carlens, Marta Kalmus, Matthieu Corbisier, Sophie Hougardy, Vincent Aiglon, Bernard Dagnelie, Ravi Katara, Catherine Claeys et Talia Day, les dix fondateurs d’Equilibri, ont imaginé un rêve, celui de créer un bras de levier pour l’économie locale. "Pourquoi ne pas le rejoindre ?" lancent-ils.

Infos: www.equilibri-enghien.be