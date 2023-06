La fréquentation du festival LaSemo à Enghien va (au moins) doubler

"Nous demandons chaque année l’avis des festivaliers afin de pouvoir répondre au mieux à leurs attentes l’année suivante", explique Samuel Chappel, le fondateur et directeur de l’événement. "Au fil du temps, on a compris qu’il nous manquait de vraies têtes d’affiche et nous avons décidé de retravailler autour de ce constat, qui n’empêche pas pour autant les découvertes multiples qui nous tiennent à cœur. Il s’agit en fait de compléter encore un peu plus notre projet. D’y ajouter la touche qui manquait."

Un plus gros budget musique

En programmant des artistes comme Ben Harper, Jain, Tryo ou encore Selah Sue ou Balthazar, qui donneront à Enghien leur seule date belge (ou wallonne), LaSemo s’apprête à vivre un véritable tournant dans son existence.

"Notre but n’a pas été de jouer la surenchère. Ce n’est pas dans notre philosophie. Tout a été bien réfléchi. Bien sûr, nous avons augmenté significativement notre budget de programmation (NDLR: il a été triplé pour atteindre à peu près 750 000 €), mais ce sont des logiques financières cohérentes. Même s’il a fallu gagner la confiance de grosses productions, on voit que les artistes sont aussi touchés par un projet fort, porteur de valeurs. De plus, nous jouissons dans le domaine d’une réputation très positive en termes d’accueil des équipes artistiques, mais aussi pour notre public curieux et bienveillant."

Hausse conséquente de la fréquentation

Et qui dit grosses productions dit aussi cahiers des charges plus exigeants. "Nous devons nous adapter en ce qui concerne la technique pure, mais aussi les loges, par exemple. Autant d’impératifs qui nous ont obligés à repenser toute l’organisation du site."

Il faut dire que ces têtes d’affiches vont attirer du monde (et c’est le but dans le chef de l’organisation). "L’an dernier, nous avons tourné autour de 7 500 et 8 000 festivaliers par jour. Cette année, nous en attendons plus du double ! On devrait être approximativement 17 000 le samedi et autant le dimanche."

Alors, pour ne pas perdre en convivialité et donner de l’air à tout le monde, il a fallu faire des adaptations. "Ainsi, le camping calme et celui réservé aux familles seront installés du côté de la chaussée de Brunehault. Du côté du Nautisport, nous n’avions plus assez de place."

Alors que l’an passé on comptait entre 1000 et 2000 campeurs, le nombre sera de 5 000 pour ce quinzième anniversaire. "On préfère les installer où l’on a de la place et être très prudents en termes de jauge afin de ne pas entasser les gens."

Une réorganisation totale du site

Depuis ces nouveaux emplacements de camping, le public cheminera non plus le long de la chaussée (ce qui était le cas l’an dernier en quittant le parking), mais à l’intérieur du parc pour une sécurité maximale. "Cette troisième entrée nous oblige à bouger la scène de la Tour qui ne sera pas bien loin car elle se trouvera dans la grande étendue d’herbe le long des écuries. Cela nous permettra d’augmenter la capacité d’accueil par deux ou trois, tout en conservant la convivialité."

Les food truck devront dès lors être un peu délocalisés plus bas dans la plaine (face à l’espace zen qui ne bouge pas) et devant la Tour. "Nous aurons à nouveau deux espaces dédiés aux arts de la rue: la zone habituelle près du Sanglier et un nouvel espace dans la cour d’honneur à la place de la Papoterie qui prendra quant à elle la place du blind-test. Ce dernier n’est pas oublié: il intégrera le lieu préféré des festivaliers. Malgré l’engouement du public, la Guinguette ne vivait que la moitié du temps et nous avons voulu remédier à cela en ajoutant des concerts – notamment jeune public – mais aussi le blind-test et même une boum familiale en après-midi."

Cette édition 2023 marquera également le grand retour du cinéma, de la boîte de nuit de jour et du cabaret (tous publics, enfants et coquin). "Le Troquet revient aussi. Il a été pris d’assaut l’an dernier et nous voulions dédoubler ce type d’espace “second degré”. La boîte de nuit sera vraiment dans cet esprit et tout tournera autour de la thématique du mariage. On pourra danser comme dans une soirée de noces, mais aussi jouer les mariés et s’unir en présence d’un sosie d’Elvis, comme à Las Vegas."

Les grands noms de cette affiche anniversaire ne feront assurément pas d’ombre à ce qui fait le succès de LaSemo: la pluralité tant en matière de programmation, que de moments privilégiés ou de publics, d’idées et de rencontrer à partager.

Retrouvez la programmation complète et toutes les informations pratiques (et réservations) sur www.lasemo.be.