Le festival LaSemo, à Enghien, recherche une centaine de bénévoles

D’ici deux semaines s’ouvriront les portes du festival musical LaSemo dans le Parc d’Enghien. Pour mener à bien cet événement, l’équipe d’organisation recherche encore plusieurs dizaines de personnes pour renforcer l’équipe. Montage et démontage, service aux bars, "nounous" d’artistes ou encore gestion des accès, des backstage et de la propreté du parc, il y en a pour tous les goûts et tous les profils. Une occasion en or de vivre un festival autrement. Si pour certains, être bénévole c’est avant tout un bon plan pour aller en festival gratuitement, les habitués de LaSemo le vivent souvent bien différemment.