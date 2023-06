Ce dimanche à Enghien, c’est la procession Saint-Jean

Un beau cortège donc qui, outre les différents saints patrons, regroupe les écoles paroissiales ou encore les différents mouvements de jeunesse de l’entité. "Cette année, nous accueillons une délégation d’une douzaine de jeunes qui participeront, du 25 juillet au 6 août, aux prochaines JMJ à Lisbonne. Nous sommes toujours ouverts à la nouveauté, pour autant qu’elle ait un caractère historique ou religieux."

Un moment cher aux Enghiennois (es)

Et pour animer l’imposant cortège, le comité organisateur a invité sept groupes musicaux. "Nous aurons deux groupes de Mons, les cornemuses de La Mouchafou et les Saxophones de Moulineau, ainsi qu’une excellente fanfare de Herne. La fanfare royale d’Enghien sera bien entendu présente. Elle est indissociable de la procession. En effet, un moment est devenu important dans la vie des Enghiennois (es): à la fin du parcours, la fanfare entame Onzen Enghiennois, l’hymne d’Enghien, en passant devant la Maison Jonathas. Un hymne qui résonne jusque dans l’église Saint-Nicolas. Nous avons un peu emprunté cette tradition à Mons où la fanfare joue le Doudou à son entrée dans la collégiale." D’autres musiques accompagneront la procession comme le groupe enghiennois de trompes de chasse Les Echos du Miroir, l’incontournable Collegian’s Band et la fanfare d’Horrues.

La procession de la Saint Jean aura lieu ce dimanche 25 juin. Le cortège partira à 9h45 de l’église Saint Nicolas. Selon Paul Vanderroost, le meilleur endroit pour profiter du spectacle sera certainement le bas de la rue de la Fontaine. "Depuis une dizaine d’années, nous y avons installé un podium où un de nos membres donne des explications sur chaque groupe. De cet endroit, c’est vraiment impressionnant de voir tous les participants qui descendent depuis la Grand-Place."

Infos: www.processionsaintjean.be