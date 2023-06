La Ville d'Enghien accueille sept nouveaux guides

Au total, ce ne sont pas moins de sept nouvelles recrues – trois femmes et quatre hommes – qui vont rejoindre cet été l’Association des Guides Touristiques d’Enghien (AGTE) au terme d’une formation de cinquante heures étalées sur quatre mois durant le second semestre de 2022. Développée en partenariat par l’Office du Tourisme et l’AGTE, la formation a mobilisé une vingtaine de spécialistes de guidage et de patrimoine historique, et a bénéficié de l’encadrement d’un comité réunissant les ambassadrices et ambassadeur du patrimoine enghiennois que sont Léna Desmedt, présidente de l’AGTE, Marie-Cécile Bruwier, égyptologue et ancienne directrice du Musée royal de Mariemont, et Jean-Louis Vanden Eynde, architecte et professeur d’architecture à l’Université catholique de Louvain.