Enghien: Cindy dit que Michaël l’a séquestrée chez lui

Dans le cas présent, il a été condamné pour des faits similaires par le tribunal correctionnel. Son ex-compagne prétend avoir été victime d’un vol avec violence, d’une séquestration et de coups. Le tribunal correctionnel de Tournai a estimé qu’il existait de sérieux éléments contre Michaël, et l’a condamné à quatre ans de prison ferme.

Les faits ont lieu à là mi-septembre 2022, soit quelques semaines après la séparation. Les anciens amants se croisent en ville, ils discutent et leur conversation se poursuit dans l’appartement de Michaël, rue du Général Leman.

L’avocat général raconte la suite des événements, en s’appuyant sur la déclaration de Cindy. "Il souhaite reprendre la relation, mais pas elle. Il verrouille la porte d’entrée et cache la clé dans le frigo. Il s’emporte car elle lui raconte qu’elle a avorté de leur enfant. Il fouille son téléphone et constate qu’elle a rencontré un autre homme. Il y a des cris, des insultes, des reproches. Elle déclare qu’il l’a frappé avec la boucle d’une ceinture, qu’il allait la mettre dans le coffre de sa voiture, et la tuer, qu’il a serré son cou avec la ceinture".

Le représentant du parquet argumente son réquisitoire par les pièces médicales déposées au dossier. Un médecin a constaté des traces de strangulation au cou, des hématomes sur les bras, en forme de rail de tram. "Elle déclare qu’il lui a tiré les cheveux et qu’il frappait sur son sexe, déclarant qu’elle ne pourrait plus s’en servir".

Le 13 septembre, Michaël est interpellé dans la rue et privé de liberté. Après quarante-huit heures de cachot, il est placé sous mandat d’arrêt, bien qu’il conteste les faits. Chez lui, les policiers retrouvent des vêtements féminins maculés de matière fécale, des objets appartenant à la victime, des cheveux mi-longs sur le sol… alors que le maître des lieux n’a plus un poil sur le caillou.

Le premier juge en conclut donc que la violence envers ses compagnes est une attitude normale chez le prévenu, qualifié de sadique en raison de l’utilisation d’une ceinture. Le tribunal constate que les probations sont des échecs et que seule une peine de prison ferme incitera le prévenu à changer de comportement. "Je partage cette position", termine l’avocat général.

Me Ronveau plaide l’acquittement au bénéfice du doute. L’avocat constate que les dates ne collent pas. "Elle déclare qu’elle s’est réfugiée le lundi 12 en soirée, et qu’elle est rentrée chez elle le 13 au matin. Or, la voisine explique qu’elle l’a recueillie le 12 au matin. Selon les témoins, il y a eu une dispute dans la nuit du dimanche à lundi. Que s’est-il passé ensuite ? Son autre compagnon lui a-t-il porté des coups ?" Elle aurait alors orchestré les faits dans le but d’embastiller son ex-compagnon ? Le parquet n’y croit pas.

Michaël souhaite sortir de prison. Un arrêt sera prononcé à la fin du mois.