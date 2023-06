Sttellla et 24 brasseurs à "The Place to Bier" à Enghien

Les 16 et 17 juin, le centre d’Enghien sera "the place to be" pour les amateurs de bières, ou plutôt "The Place to Bier". En effet, la fête de la bière de la cité des Titjes est de retour, comme le souligne son organisateur, Bertrand Deneyer. "Nous reprenons de plus belle avec pas mal de nouveaux brasseurs, car nous aimons essayer de changer un peu la carte chaque année. Mais la grosse nouveauté de cette année, c’est que nous programmons Sttellla en concert le vendredi. C’est un gros budget, mais l’idée est vraiment de garder le côté festif." L’idée pour Bertrand Deneyer était de taper fort après la dissolution d’Awissa, groupe régional de l’étape et indissociable de l’événement. Pour continuer dans la programmation, ajoutons que le samedi à 14h30, aura lieu The Place to Run, "C’est une course un peu folklorique, donc on peut venir déguiser. Le parcours fait 10 km et il y a deux bières spéciales en guise de ravito. Il y aura aussi un blind test vers 17 heures et le concert de Zenith à 21h30."