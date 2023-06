Compte 2022 du CPAS d'Enghien: un boni de 601.000€

Elle poursuit ses constats. "Les dépenses de personnel représentent 10.800.000€ et augmentent de 744.000€ (plus de 7% équivalant à l’indexation des salaires) par rapport à 2022, tandis que les dépenses de fonctionnement sont en hausse de 3% (45.000€) dans une période inflationniste, notamment pour les denrées alimentaires. Les dépenses de transfert, elles, sont en hausse de 26% (555.000 €) en raison de l’augmentation des prestations sociales."

"3,6 millions d'€"

Dominique Eggermont précise certains chiffres. "Les missions sociales du CPAS représentent un total de 3.610.500€. 162 familles bénéficient du revenu d’intégration sociale (RIS) soit 32 de plus qu’en 2021 avec une intervention en fonds propre du CPAS de 443.000€, soit le double de celle de 2016. Entre autres chiffres, 544 dossiers d’aides ont été introduits, 471 familles ont bénéficié de l’accès aux colis alimentaires ; le CPAS met à disposition trois logements d’urgence, deux logements de transit et quatre places d’accueil pour personnes en attente de protection internationale."

"Maison de repos et crèche"

Les dépenses de personnel et de fonctionnement sont maîtrisées pendant que celles liées à la dette diminuent. Du côté des recettes, le taux d’occupation de 98,3% a permis d’augmenter les recettes des loyers (indexés en août 2022).

"En 2017, la maison de repos avait un déficit de près de 900.000€; aujourd’hui, il est de 288.000€; je tiens à féliciter sa directrice, Marylin Cuignet et ses équipes pour leur excellente gestion" dit Dominique Eggermont.

Les services de la cuisine centrale, eux, sont équilibrés ; le déficit des repas à domicile est de 60.000€ (111.000€ en 2019).

Les murs de la crèche

Les dépenses de fonctionnement de la crèche sont de 53.000€ alors qu’elles ont dépassé les 100 000 € pendant plusieurs années. "Cela dit, malgré tout le travail effectué, la crèche reste en déficit de 378.000€" note l’édile.

La majorité reconnaît: "Pour notre politique éducative, nous avons cloisonné l’espace de la crèche. Aujourd’hui, les murs entraînent des surcoûts de personnel: il nous est impossible de regrouper des niveaux d’âge différents."

"Excès de prudence !"

"Pour la 2e année consécutive, le CPAS présente un budget à l’équilibre lors de la MB de décembre avant que, quinze jours plus tard, on annonce un boni de plus de 600.000€" déclare Marc Vanderstichelen (Enghien Ensemble) "Même si le résultat est positif, dans le privé, on se fait virer pour un tel écart de chiffres en aussi peu de temps !"

Le bourgmestre Olivier Saint-Amand (Écolo) réagit. "D’abord, si on compte les étapes administratives, il ne s’agit pas de quinze jours, mais de deux mois. Ensuite, oui, le collège a fait le même constat. L’explication est simple: la gestion comptable s’est montrée très, voire trop prudente et la multiplication de cette prudence par le nombre de postes à budgéter a effectivement engendré cet écart très important. Nous avons demandé de limiter cette prudence comptable dans les années à venir."

Une fois de plus majorité et opposition s’accordent sur certains constats. Cette preuve de maturité politique devrait rassurer les Enghiennois quant à la responsabilité et à l’engagement de leurs élus.