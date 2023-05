Le jeune Enghiennois Jean Grenson a créé Fly Away Conventions: en septembre des acteurs de cinq séries le rejoindront à Bruxelles

Cet événement va marquer une grande étape dans la vie de l’Enghiennois. Développant sa passion pour les conventions, le jeune homme rentre en tant que bénévole dans un organisme français. "J’ai pu voir les coulisses des conventions et en comprendre le fonctionnement. Je suis vraiment content d’avoir vécu ça avant de m’être lancé. Je sais vraiment de quoi je parle et je savais à quoi m’attendre en lançant mon entreprise".

Un talk-Show 2.0 sur YouTube

Avec l’arrivée du confinement, Jean lance sa chaîne YouTube "The Spark", un talk-show 2.0. "J’ai pris contact avec les agents des acteurs, c’était une période creuse pour eux donc ils étaient contents de venir parler. J’ai commencé par des petits noms puis je suis monté crescendo. J’ai réalisé 40 interviews".

Après des années de réflexions et quelques expériences, l’étudiant décide de réaliser son rêve. Il crée avec son compagnon Émile, "Fly Away Conventions", une entreprise événementielle spécialisée dans l’organisation de conventions (de max 500 participants) qui permettent aux fans de séries télévisées et de films de rencontrer leurs acteurs et actrices favoris. "Les conventions te mettent dans une bulle. Tu passes quelques jours en petit comité, contrairement aux comic cons, qui eux sont ouverts à des milliers de personnes. C’est une sorte d’évasion, entouré de personnes qui sont dans la même ambiance que toi et qui te comprennent".

Premier organisme de convention en Belgique

Il s’agit du premier organisme de conventions de ce type fondé en Belgique. La première convention, prévue les 16 et 17 septembre à Bruxelles, aura pour thème les séries des années 2000. "On vit dans un monde qui va mal, une petite dose de nostalgie ne peut que faire du bien. Le temps d’un week-end on repart dans le temps. Pour cette première convention, nous avons invité des acteurs de cinq séries des années 2000 dont Charmed, Ghost Whisperer les Frères Scott… Je suis super content de recevoir des acteurs de Charmed, cela fait écho à mon histoire. On peut dire que la boucle est bouclée"..

Événement les 16 et 17 septembre 2023 à Bruxelles. Inscription via www.flyawayconventions.com