Enghien: la première modification budgétaire, en mali, devrait "rosir"…

"55 000 € d’irrécouvrable !"

Pascal Hillewaert poursuit son analyse: "Une bonne nouvelle: les dépenses de personnel diminuent de 199 000 €, car nous ne devrions connaître que deux indexations salariales. Par contre, les dépenses liées à la dette augmentent de 9% soit 199 000 € parce que les projets se mettent en place. La hausse du budget de fonctionnement (92 000 €) est liée au prix du gaz et du mazout."

Il aborde aussi la hausse des dépenses de transfert : "Par exemple, ont été placés en perte 55 000 € de sommes dues jugées irrécouvrables par les huissiers".

À propos des recettes, l’échevin, un peu déconfit, constate: "Toutes nos recettes augmentent, mais très peu !" A l’extraordinaire, 11 130 000 € (dont 74,5% liés à l’emprunt, 14,5%, aux subsides et 11%, à divers fonds) sont investis: "Les travaux liés à notre politique communale sont en phase d’élaboration".

Et de conclure: "La situation est compliquée et demande beaucoup de rigueur. La deuxième modification budgétaire devrait annoncer de meilleures nouvelles: n’oublions pas les 900 000 € dus par La Région. Espérons que nous les recouvrerons le plus vite possible. C’est une grande préoccupation comme l’est aussi la hausse des taux d’intérêt."

Opposition positive

Marc Vanderstichelen (ENSEMBLE) se montre compréhensif: "Une première modification budgétaire est toujours très technique pour permettre de réajuster le budget en fonction de paramètres encore inconnus lors de son élaboration. Deux bonnes nouvelles: nous aurons au moins une partie des 900 000 € d’arriérés régionaux pour nous permettre de revenir au rose. Et puis, nous allons aussi récupérer de l’argent du CPAS."

Nous traiterons le compte 2022 du CPAS dans un prochain article.