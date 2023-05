Cette année, ils étaient vingt-deux cadets, garçons et filles, à pratiquer différents exercices sur la pelouse jouxtant le complexe sportif de Nautisport. Au programme des réjouissances: parcours sportif, montage de ligne, extinction de feu de friteuse et d’hydrocarbure, désincarcération d’un véhicule et, c’est le moment le plus attendu des spectateurs, l’extinction d’une voiture en feu. Stress, chaleur et poids du matériel ne rendent pas évidents ces exercices. Des difficultés que la bonne humeur, l’entraide et la camaraderie viennent contrebalancer.

Les spectateurs venus nombreux ont chaleureusement applaudi ces soldats du feu en herbe. Il faut dire que ces jeunes, à l’heure où beaucoup flemmardent encore dans leur lit ou sont scotchés sur leur console ou leur smartphone, suivent un entraînement intensif. En effet, chaque samedi matin, ils se préparent avec sérieux pour devenir les sapeurs-pompiers de demain. Ils suivent des cours théoriques, pratiquent du sport et font des exercices pratiques. En deuxième et troisième années, ils se préparent véritablement au métier de pompier. Et même si ces cours ne leur permettent pas d’accéder directement au statut d’homme ou de femme du feu, les cadets acquièrent les bases du métier, ils apprennent à connaître et à manipuler correctement le matériel. Bref, lorsqu’ils décident de devenir pompiers, ils ont toutes les connaissances nécessaires. Et c’est une véritable fierté pour leurs instructeurs quand ceux-ci apprennent qu’un de leurs élèves a intégré un service incendie de la région.