Exposition, mercredi et jeudi: le cosmos, de la fleur aux étoiles

Si les botanistes et autres jardiniers expérimentés ou en herbe pensent inévitablement à la charmante fleur annuelle, le thème de l’exposition va bien au-delà du plancher des vaches, comme le souligne Josiane Hooghe-De Maubeuge, secrétaire de la RBFAS. "L’exposition que nous proposons revêt un caractère tout à fait original: en effet, à la suite de la visite d’une exposition au Grand-Hornu sur le thème du cosmos. Les œuvres exposées étaient le fruit des interprétations artistiques de l’aspect très scientifique du cosmos par des artistes et designers internationaux. Mesdames Mit Ingelaere et Brigitte Depienne, toutes deux juges RBFAS, ont eu l’idée et le projet de transposer ce thème dans l’art floral. À cette fin, un groupe d’étude et de travail composé de professeurs modernes fut mis sur pied. L’organisation d’une exposition regroupant les interprétations essentiellement végétales et contemporaines de chaque professeur s’est rapidement imposée à elles."