Deux (autres) commerces au Pavé de Soignies à Enghien ?

"L’ensemble commercial est actuellement composé d’un magasin Krëfel et d’un magasin Sequoia" lit-on dans le dossier. "Il est autorisé sur 2.347 m² nets. Suite à la présente demande, l’ensemble commercial connaîtrait une augmentation de surface de 894 m² et passerait donc à 3.241 m² nets."

Poils&Plumes et YouBuild

"Plus précisément, il s’agit de deux demandes distinctes: implantation d’un magasin Poils&Plumes de 525 m² nets en lieu et place de l’ancien concessionnaire automobile Opel ; implantation d’un magasin YouBuild principalement adressé aux professionnels, de 369 m² nets en lieu et place de l’ancien concessionnaire automobile Renault."

"YouBuild est un magasin spécialisé tourné vers les professionnels de la région (plus de 95% du chiffre d’affaires vient des entrepreneurs). Actuellement, Enghien possède déjà des magasins de bricolage mais ceux-ci sont tous orientés vers les particuliers."

Youbuild est déjà présent, notamment, à Mouscron, Tournai et Quaregnon dans le Hainaut (18 dépôts en Belgique), dans le créneau du commerce de gros pour les matériaux de construction.

"YouBuild souhaite également développer en priorité sa nouvelle offre en matériaux durables sur Enghien."

"Poils&Plumes permettra d’instaurer une offre en animalerie au sein de la commune, offre actuellement manquante" poursuit-on. "Le Poils&Plumes le plus proche est situé à Braine-le-Comte, à 17,2 km de route, ce qui équivaut à 20 minutes en voiture. Il s’agit d’un trajet particulièrement long pour les particuliers souhaitant acheter de la nourriture pour leurs animaux de compagnie."

Poils&Plumes a été repris en 2022 par Félix Delva ; le groupe souhaite créer des points de vente supplémentaires, en Flandre notamment ; actuellement, 34 magasins sont ouverts.

Dans des cellules vides

"En venant combler deux cellules vacantes, les deux magasins permettront de redynamiser le site tout en favorisant la mixité commerciale communale" soulignent les demandeurs qui mettent aussi évidence le fait que le site est bien situé en termes de mobilité (le long de la nationale, à deux pas de l’A8).

"De plus, le projet n’entraîne pas de dispersion excessive du bâti, étant donné qu’il s’implante au sein de deux cellules existantes." Il s’agirait aussi pour les demandeurs d’une amélioration d’une entrée de la ville.

Ils estiment disposer d’une zone de chalandise de quelque 36 000 habitants.

Neuf emplois

"La présente demande permettra de générer sept temps pleins et deux temps partiels supplémentaires, soit un total de neuf emplois créés. […] Au total, le site emploiera donc 23 personnes à temps plein et 8 personnes à temps partiel. […] Si le point de vente YouBuild fonctionne comme espéré, deux employés supplémentaires sont prévus."

L’investissement global à consentir par les deux enseignes pour adapter le site est estimé à un peu plus d’un million €.