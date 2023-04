Mettekoe invite le NATO Jazz Orchestra à Enghien

Cet orchestre a le privilège de jouer devant des chefs d’État, des hauts dirigeants de l’OTAN et des membres de l’UE, mais il représente aussi l’OTAN auprès des civils à travers l’Europe. C’est pourquoi les Amis de Mettekoe sont heureux d’accueillir cette formation pour la toute première fois à Enghien.

Au profit des orangs-outans

Pour rappel, Mettekoe, qui signifie "singe" en patois enghiennois, a été baptisé le 18 septembre 2022, à l’occasion de la fête d’Equinoxe. Mettekoe est né de l’imagination d’un Enghiennois un peu loufoque et des doigts d’or d’un menuisier retraité. Grâce à l’assistance de quelques amis, les deux comparses sont parvenus à donner vie à ce vénérable simien de 4,87 m. La fée Paulette s’est penchée sur son berceau et, à 84 ans, elle lui a confectionné son premier costume avec 30 m2 de fourrure vegan et 800 m de fil à coudre. Mettekoe a déjà participé à diverses activités à Enghien comme Equinoxe ou l’inauguration de la nouvelle annexe de l’Entreprise de Travail Adapté (ETA).

Et comme Mettekoe est un singe, ce concert exceptionnel se fait au profit du programme de restauration de l’habitat des orangs-outans à Bornéo, projet soutenu par la Pairi Daiza Foundation.

Infos et réservations: 0495 14 35 68 – mettekoe@outlook.be