Un campement militaire au Collège d'Enghien

Plus qu’un métier, c’est une véritable passion pour Philippe Byl d’enseigner l’histoire. "C’est la troisième fois qu’un campement “Devoir de mémoire” sur la Deuxième Guerre mondiale s’installe au Collège. Le principe est de l’histoire vivante, donc nous présentons aux élèves des objets à travers six ateliers". Il cite un atelier sur la communication, un second sur certains véhicules militaires de l’époque, un atelier sur une tente de commandement américaine en zone de combat, un sur la résistance française et belge, un atelier allemand et enfin, un sur les Soviétiques et un japonais.