Derrière ce projet original se cache Coralie Hérinckx, professeur de français. "Ce projet est né après avoir étudié en classe l’Eloge de la Folie d’Erasme avec les élèves de 6e année . J’avais demandé aux élèves de travailler un peu l’éloge paradoxal en leur montrant qu’Érasme avait prouvé que la folie était en fait très positive. Comme à l’école c’est très cadré avec des points, je me suis dit qu’avec trop de contraintes scolaires, on étouffait leur créativité. Le projet a été lancé de manière purement bénévole : ne s’inscrivaient que les élèves qui le souhaitaient. J’ai eu des élèves de 5 e et de 6 e années générales ainsi que de 5 e année “technique de qualification” qui m’ont dit qu’ils seraient heureux de participer. De plus, c’est aussi pour eux l’occasion de travailler l’oralité, ce qui n’est pas toujours faisable en classe. C’est donc une façon différente de travailler le cours de français sans passer par la normalité."

Petit à petit, le projet s’est donc mis en place au sein de l’établissement scolaire. "Comme c’est un concours, poursuit l’enseignante, il faut un gagnant. Celui-ci sera désigné par le jury qui sera constitué par l’ensemble du public présent. Nous avons aussi développé le côté artistique pour ne pas nous limiter à l’oral ; c’est pourquoi il y aura des pauses, des entractes, durant lesquels des élèves joueront de la musique et danseront. Ce qui donnera un peu plus de dynamisme au concours et de développer un maximum de talents au sein de l’école."

En préparation depuis octobre

En tout, ce seront vingt-cinq élèves, quinze orateurs et dix artistes, qui se sont investis pour faire de ce premier concours d’éloquence un rendez-vous inoubliable. Mais toute une préparation est nécessaire, comme l’indique Coralie Hérinckx.

"Les élèves se voient tous les midis pour répéter leur texte. Ils lisent leur texte, nous leur faisons un petit feedback. En fait, tout a commencé au mois d’octobre, avec l’écriture des textes qui a duré deux mois. Ensuite, nous sommes passés aux exercices vocaux, aux exercices respiratoires, à la posture…"

Pour découvrir le résultat de tout ce travail, les élèves de l’Athénée donnent donc rendez-vous le samedi 22 avril à 10h dans le réfectoire de l’école.

"L’entrée est gratuite, conclut Coralie Hérinckx. L’objectif est de mettre en avant les élèves et pas le corps professoral. Donc la présentation sera aussi assurée par deux élèves. Deux autres élèves seront chargées d’être huissières, elles s’occuperont de récolter les votes. Et comme c’est un concours, le ou la lauréate repartira avec un chèque cadeau de 50 € à la FNAC ainsi qu’un chèque cadeau de 20 € dans un commerce local."