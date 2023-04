Une 18e "Foire de jardin" écoresponsable à Enghien

En 2023, le jardin se doit donc d’être économe en eau, accueillant pour la vie sauvage et zéro pesticide. "Un vent de transition écologique soufflera sur la salle des Acacias, explique Dominique Mannesberg d’Archeos Expo. Nous avons voulu renforcer notre réflexion autour du développement durable. Produits de soin naturels, accessoires zéro déchet et gourmandises “home made” côtoieront jardinage sans pesticides, guides composteurs et gestion optimale de l’eau."

"Dans le château et les anciennes écuries, nous proposerons des cadeaux écoresponsables avec les créations d’une quarantaine d’artistes et artisans. Il y aura aussi diverses animations comme des conférences, des visites commentées, des démonstrations de compostage…"

"Enfin, soulignons que Luc Noël sera notre invité d’honneur. Records de sécheresse, pluies diluviennes, vents violents… Samedi après-midi, Monsieur jardinage confiera ses conseils pour jardiner sous les nouvelles conditions climatiques lors d’une conférence suivie."

Et, comme à chaque édition, la Foire de jardin du parc d’Enghien accueillera plus de deux cent cinquante exposants venus de Belgique, de France et des Pays-Bas.

Pépiniéristes, paysagistes, professionnels de l’aménagement extérieur, artistes et artisans enchanteront les quatre hectares d’un des plus beaux parcs de Belgique.

Cette nouvelle Foire de jardin offrira, donc, une balade conviviale parsemée de conseils personnalisés parmi floraisons printanières, érables et autres arbustes à feuillage insolite, rosiers parfumés, herbes aromatiques, mobilier extérieur, gloriettes, mini-serres, abris de jardin, hôtels à insectes, barbecues extérieurs, outillage, gabions, modules de jeux en bois pour les enfants…

www.foiredejardin.be