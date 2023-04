La situation est analysée, notamment par les mouvements des véhicules sur place. Les recherches effectuées révèlent que plusieurs individus sont impliqués dans un trafic de stupéfiants: le dirigeant, représenté par son avocat, trois vendeurs dont un seul est présent à la barre du tribunal, et le fournisseur, également présent.

La vente et la détention de cannabis sont retenues dans le chef de tous les prévenus. La circonstance aggravante d’association ne concerne pas le fournisseur.

Le jeune âge des prévenus

En juin 2020, l’un des vendeurs est interpellé. Il reconnaît les faits. Le dossier avance et un mandat de perquisition est demandé. Une certaine quantité de cannabis va être saisie. Le propriétaire de l’habitation est reconnu comme étant le meneur dans les auditions.

Le ministère public requiert différentes peines de prison: quatre ans pour le chef, trois pour les deux dealers faisant défaut et deux pour le vendeur dont la période infractionnelle est plus limitée ainsi que pour le fournisseur.

Les avocats respectifs des prévenus ont soulevé le jeune âge de leur client au moment des faits: entre 18 et 20 ans. "La détention préventive a été un déclic. Cela lui a permis de sortir de tout ça. Il a été libéré en juillet 2020 sous conditions et il les a respectées". Ou encore: "Il était en décrochage scolaire. Il a glissé sur une peau de banane, ce qui l’a amené à vendre des produits illicites. Il voulait se faire de l’argent facile. Depuis, il ne s’est plus fait connaître de la justice".

Le jugement sera prononcé le 24 avril.