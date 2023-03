Bientôt des travaux importants au château d'Enghien

Des travaux importants

Ainsi, le cahier des charges présenté à l’assemblée reprend, en option, des travaux prévus dans le boulingrin, soit le parterre devant le château. Concernant les cours anglaises, l’échevin souligne que les travaux seront d’ampleur. "Il s’agit de démonter les murs de soutènement qui se trouvent tout autour du château et qui bordent les cours anglaises, car ceux-ci menacent de s’effondrer. Il faudra déblayer, étançonner l’ensemble, blinder les fouilles, recreuser, refaire des fondations, remettre des semelles en béton pour solidifier l’ensemble, refaire tout l’égouttage qui se trouve dans ces parages. Ensuite, il faudra tout reconstruire, refaire les maçonneries, réparer les plus anciennes, il y a aussi des travaux de ferronnerie et de menuiserie…" Pascal Hillewaert souligne par ailleurs que le château n’est pas classé, mais qu’il se trouve dans un environnement classé. "Nous devons donc travailler avec les services du patrimoine de la Région wallonne qui ont, eux aussi, leurs desiderata sur les travaux autour du château."

Quid des toitures ?

Du côté de l’opposition, Quentin Merckx (Ensemble Enghien) se demande si la priorité des travaux n’est pas ailleurs. "Nous sommes tout à fait d’accord de l’importance des travaux des cours anglaises, mais l’urgence ne se trouve-t-elle pas plutôt au niveau des toitures de celui-ci ?"

"Nous avons déjà fait des réparations de fortune l’an passé pour réparer les endroits les plus critiques" explique l’échevin. "Nous sommes remontés sur le toit il y a peu, nous avons constaté qu’il se dégradait encore. Des interventions d’urgence seront encore réalisées pour parer au plus pressé. Il faut évidemment qu’on refasse le toit dans l’ensemble avec les normes d’aujourd’hui. Il faut bien entendu penser à l’isolation et donc là on a des budgets très importants. Nous devrons travailler en collaboration avec les services du patrimoine, réaliser le cahier des charges avec un maître d’œuvre, et donc ça prendra un peu de temps, mais c’est, c’est en cours et ce sera le prochain gros dossier concernant le château. En tout cas, nous faisons tout pour garder le château hors eau jusqu’à la rénovation complète de sa toiture."