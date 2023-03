On rallume l'éclairage le week-end et les jours fériés à Enghien

Nuance pour l’axe principal du centre-ville

"Nous avons reçu un courrier d’ORES qui nous propose trois scénarios différents, explique Dominique Eggermont, échevine de l’Environnement (Écolo). Le premier est d’allumer l’éclairage public dès que le soleil se couche et d’éteindre dès qu’il se lève. Ici, l’économie d’énergie est nulle. Le deuxième scénario propose l’extinction de minuit à 5h du matin du lundi au dimanche avec, ici, une économie estimée de 30 à 40%. La troisième proposition repose sur l’extinction de minuit à 5h du matin du dimanche soir jusqu’à la nuit de jeudi. Par contre, l’éclairage sera allumé les nuits de vendredi à samedi, de samedi à dimanche et de veille de jour férié. Le collège communal propose d’adopter ce dernier, mais avec une petite nuance: nous demandons à ORES de maintenir l’éclairage dans l’axe principal du centre-ville, à savoir dans les rues Montgomery, de Bruxelles, de la Station ainsi que sur la Grand-Place."

Un délai technique

Une mise en place qui ne sera pas possible dans l’immédiat, comme le souligne Pascal Hillewaert, échevin en charge de l’énergie (Écolo). "Les systèmes d’allumage et d’extinction sont très rudimentaires et sont commandés par des cabines générales. ORES doit réaliser des adaptations techniques, car, aujourd’hui, il n’y a pas de possibilités de moduler. Cela ne peut donc pas être fait du jour au lendemain. De plus, il y a une pénurie mondiale des composants électroniques nécessaires. Il y a donc un délai qu’on espère très court."

Pour l’opposition, Quentin Merckx (Ensemble Enghien) s’inquiète un peu de ce délai. "Ne serait-il pas possible de revenir au conseil communal en octobre pour réadapter le scénario si ORES ne parvient pas à faire ces modifications ?" Une proposition qui a été acceptée par le collège.