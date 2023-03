Pascal Hillewaert, échevin en charge des bâtiments communaux (Écolo), évoque ce dossier.

"C’est un fleuron du patrimoine local qui tient à cœur à de nombreux Enghiennois et Enghiennoises" explique-t-il. "Nous travaillons à sa réhabilitation depuis de nombreuses années. Aujourd’hui, c’est donc l’aboutissement d’un travail de plus de trois ans que nous présentons. Un travail qui s’est fait en collaboration avec le service patrimoine de la Région wallonne."

Des travaux plus importants que prévu

L’échevin a également rappelé que la Ville est propriétaire de l’enveloppe extérieure du bâtiment, c’est pourquoi ce point était présenté au conseil communal.

"Ce seront des travaux très importants. Au début, il n’était prévu de faire que la toiture qui avait été endommagée par des tempêtes il y a quelques années. En étudiant le dossier d’un point de vue technique avec le service patrimoine, il s’est avéré que les travaux étaient plus importants que prévu. De plus, pour travailler sur la toiture, nous devions monter un échafaudage assez important qui représente un coût important. Nous nous sommes donc dit qu’il fallait en profiter pour réaliser d’autres rénovations."

Ainsi, outre la rénovation totale de la toiture, ce vaste chantier comprendra le démontage de la toiture, le nettoyage des parements en pierres et des maçonneries, le démontage et le remontage de la charpente, la réfection de la couverture, le remplacement des menuiseries et de certains vitrages, sans compter les travaux de finition des maçonneries et charpentes. "Ce sont donc des travaux très importants, poursuit l’échevin . Ils sont indispensables pour passer à la deuxième étape, c’est-à-dire la rénovation de l’intérieur de la tour. Ici, tous les éléments ne sont pas la propriété de la Ville, mais bien de la Région wallonne. Nous devrons donc trouver un accord avec elle, même si nous savons qu’elle est partante pour rénover et, surtout, protéger tout ce patrimoine exceptionnel."

Une dynamique citoyenne positive

Par ailleurs, Pascal Hillewaert a rappelé l’attachement de nombreux Enghiennois à ce bâtiment emblématique. "Il y a quelque temps, un groupe s’est créé, avec une page Facebook, pour prendre des initiatives et pour favoriser et accélérer la sauvegarde et la réhabilitation de ce patrimoine. Avec ce groupe, nous avons constitué un comité de pilotage auquel participe également Christophe Deville, échevin du patrimoine. Nous travaillons donc activement avec ces citoyens sur un plan de gestion de l’ensemble de la tour avec lequel nous pourrons argumenter auprès de la Région wallonne. Il y a vraiment une dynamique très positive en place pour aller au bout de cette rénovation."