"Équinoxe", un spectacle les pieds dans l'eau, ce samedi à Enghien

Le bassin des Dauphins, situé dans le parc d'Enghien, se remplira à nouveau d'eau pour l'occasion et sera le théâtre d'un spectacle inédit imaginé par Xavier Parmentier et le service de promotion touristique et événementielle de la Ville d'Enghien, en collaboration étroite avec le Centre culturel et plusieurs partenaires artistiques locaux comme le LABO des Arts et du Mouvement, le Centre Fame's, les Funambules de Décrocher la lune...

Petite fantaisie pour les plus téméraires: pour profiter des meilleures places assises, il est fortement conseillé d'enfiler des bottes en caoutchouc pour assister au spectacle les pieds dans l'eau.

Avec Équinoxe, Enghien est devenu le centre du monde, divisant d'abord la ville et ensuite le monde en sept quartiers.

Les 15, 16 et 17 septembre 2023, l'Équinoxe d'automne se déroulera dans sa version "on tour", voyageant à travers les sept quartiers. Le spectacle du printemps sera un avant-goût de cette grande aventure.