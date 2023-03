"C’est un huis clos qui se déroule en 1942, explique Dominique Jonkers. Au départ, c’est une fête d’anniversaire entre amis. A un moment donné, tout bascule, car il y a un attentat dans la rue et la Gestapo débarque. L’amitié va-t-elle survivre à cette situation extrême, dans cette situation qui peut mettre potentiellement en danger des vies ? Cette pièce est toute une analyse sur la personnalité des gens et sur leurs travers en situation de crise. Finalement, on est toujours le salaud de l’autre et personne n’est tout à fait blanc quand la vie est en jeu. Personnellement, je trouve que cette pièce à une résonance avec tout ce qui passe aujourd’hui en Ukraine."

La fragilité de la paix

Mais encore plus que ce lien avec l’actualité, Dominique Jonkers veut mettre en avant un message en lien avec le propos de cette pièce. "Quand nous avons choisi cette pièce, l’actualité en Ukraine était moins inquiétante qu’aujourd’hui. Personnellement, j’ai 63 ans et mes parents ont vécu la Seconde Guerre mondiale, ils étaient alors adolescents, presque des adultes. Nous sommes nombreux à avoir des parents ou des grands-parents qui ont vécu ce conflit. Depuis 80 ans, la Belgique vit en paix, mais quand on voit ce qui se passe en Ukraine, on voit que cette paix peut être très fragile."

Des émotions en tous sens

Une pièce qui fait donc réfléchir et qui a aujourd’hui plus que jamais du sens, mais qui n’est pas dénuée d’humour, comme le souligne Dominique Jonkers. "Elle a été écrite dans les années 60, soit près de 15 ans après la fin de la guerre. Vahé Katcha utilise un langage très libre et je pense que plus personne n’oserait écrire ce genre de pièce aujourd’hui. Nous ne sommes pas dans du politiquement correct. Il y a tout au long du texte un humour noir, un humour grinçant. Il y a des aspects tragiques, mais aussi des aspects très comiques. Le public va donc subir des émotions un peu en tous sens. Tout au long de la pièce, il y a des moments de rigolades à chaque instant, mais sur un fond de drame vraiment prenant."

Infos: Prix: 10€ (adulte), 6€ (enfant)

reservations@leblevert.be

Salle PAX: rue du patronage 27 à Enghien