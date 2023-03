La Chapelle castrale à l'ordre du jour du conseil communal d'Enghien, ce jeudi

Au chapitre voirie, il sera question des travaux de rénovation et du réaménagement des rues d'Hoves et Montgomery. Le collège communal proposera aux conseillers de désigner la Région wallonne pour mener et gérer la procédure de passation du marché public dans son intégralité, pour son propre compte et pour le compte de la Ville d'Enghien, et d'adopter la convention relative à la réalisation de travaux conjoints.