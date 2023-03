Julienne Moulinasse de retour à Enghien?

Le bourgmestre Écolo, Olivier Saint-Amand, avoue : "quand nous avons dû dénommer cette voirie, nous nous sommes rendu compte que sur Enghien, il n’y avait que des mecs! (sic) . Nous nous sommes dit qu’il fallait trouver des femmes qui ont marqué l’histoire de notre pays, ou du moins de la francophonie."

Une personnalité locale mise à l’honneur

De son côté, le conseiller d’opposition Marc Vanderstichelen (Ensemble Enghien) et historien local notoire avait une autre proposition à faire. "Vous cherchiez une femme, féministe. Nous avons trouvé une Enghiennoise: Julienne Moulinasse. De plus, elle a été enseignante à l’école de Marcq qui se trouve à deux pas du nouveau lotissement. Elle a aussi été directrice d’école à Enghien, écrivaine, peintre. Elle est décédée il y a plus de cinquante ans. Nous proposons donc de donner un nom avec un caractère historique local."

Une proposition saluée par l’ensemble du conseil communal comme le souligne le bourgmestre. "C’est une bonne proposition qui faisait partie de notre short list. Nous allons proposer clos Julienne Moulinasse, sous réserve d’approbation de la commission de toponymie, afin de ne pas perdre de temps pour l’installation des nouveaux habitants du quartier. Nous garderons les sœurs Popelin pour une future voirie."

Quid du sentier vers l’école de Marcq ?

La question de l’aménagement du sentier qui relie la rue de la Sablonière à l’école de Marcq et qui longe le futur lotissement a également été abordée. Olivier Saint-Amand a apporté quelques éléments de réponse. "Dans le permis, il y a une charge d’urbanisme: l’aménagement du tronçon de sentier qui met en connexion la rue des deux points avec l’école de Marcq. Ils sont propriétaires du mur des deux côtés, ils sont donc obligés de l’aménager pour pouvoir l’entretenir, par ailleurs, ils doivent contribuer au bien public. Ils ont jusqu’à l’échéance du permis pour le faire."