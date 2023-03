L'Enghiennois Francis De Hertog à la présidence de DéFi Wapi

Préparer 2024

L’enjeu sera de taille pour le nouveau président et il aura du travail sur la planche afin de préparer les prochaines élections régionales et fédérales de 2024. "Si DéFI est encore vu comme un “petit” parti en Wallonie, l’équipe qui m’entourera et moi-même allons mettre tout en œuvre pour convaincre les électeurs que nous sommes une réelle et sérieuse alternative en Wallonie, indique Francis De Hertog . Notre objectif sera d’obtenir, sur l’ensemble du territoire wallon, des députés fédéraux et régionaux. La tâche ne s’annonce pas simple, mais nous sommes persuadés, d’une part, que les valeurs que nous défendons, telles que la bonne gouvernance, recevront un écho favorable auprès de la population wallonne et que, d’autre part, le positionnement politique de DéFI défendant un libéralisme humain et solidaire, emprunt de sobriété énergétique, a tout pour convaincre les électeurs wallons."

"Apporter sa pierre à l’édifice"

Et si Francis De Hertog est appelé à de nouvelles fonctions, il affirme qu’il ne délaissera pas la cité des Titjes pour autant. "Cet engagement au sein d’un parti, d’une structure, ne change rien au niveau de mon implication locale. Les temps changent, les questions complexes qui se posent à notre société ces dernières années méritent des réponses nuancées. Si des punchlines en quelques caractères peuvent faire le buzz, elles ne suffisent pas à construire une société durable. Les valeurs constantes de DéFI méritent un soutien au niveau de la Région wallonne, et comme je suis convaincu par les idées que l’on retrouve dans les différents axes du programme de DéFI, j’ai décidé d’apporter ma pierre à l’édifice de ce projet qui dépasse les frontières de ma commune."