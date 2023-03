Nuits lumineuses à Enghien: des visiteurs conquis

Et si la météo joue en faveur des Nuits lumineuses, c’est avant tout le public qui est le meilleur ambassadeur de l’événement, comme le souligne Luc Stragier. "Les commentaires que nous recevons sont fantastiques, que ce soit de vive voix ou sur les réseaux sociaux. Par exemple, nous avons entendu à plusieurs reprises des visiteurs dire que c’était magnifique. J’ai aussi pu lire des commentaires disant que c’était un spectacle féerique à recommander, que c’était magique, que tous les ingrédients étaient réunis pour une soirée extraordinaire… C’est pour toutes ces raisons, pour toutes ces remarques positives, que nous travaillons sur de tels projets. Nous essayons toujours de proposer un spectacle de qualité. Quand on entend tous ces compliments, on ne peut qu’être heureux."

Mais si les avis sont dithyrambiques, Luc Stragier avoue que la fréquentation de son événement est un peu en deçà des espérances. "Je pense que beaucoup de personnes attendent la dernière minute pour acheter leurs places. En effet, l’an passé, la météo ne nous avait pas épargnés et ça avait été difficile de trouver des dates supplémentaires pour reporter les séances annulées. J’imagine que les gens ont un peu peur de se retrouver dans la même situation. Quand nous analysons les entrées, nous constatons effectivement que beaucoup de visiteurs ont attendu la dernière minute pour réserver leurs entrées. Pour nous, c’est un peu difficile d’organiser de tels événements, car les gens ne sont pas conscients du coût d’une telle mise en scène. À quelques jours de la fin des Nuits lumineuses, nous espérons donc que la météo sera toujours aussi clémente et que ça décidera beaucoup de monde à venir admirer le parc et sa mise en lumière. D’autant plus, et c’est important de le souligner, que le show de cette année est inédit, ce n’est pas le même que l’année dernière et ce ne sera pas le même que l’année prochaine."

Luc Stragier indique d’ailleurs à ce sujet qu’un groupe est déjà en train de plancher sur l’édition 2024. "Le spectacle sera complètement différent. Il y aura de nouvelles installations et nous essayons de changer la promenade dans le parc. Comme ça, les impressions seront différentes."

Infos et réservations : www.lesnuitslumineuses.be