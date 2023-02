Pour son retour, le carnaval des enfants d'Enghien a connu un beau succès. Gilles,paysannes, géants et fanfares ont émerveillé les nombreuses familles présentes tout au long du cortège. De mémoire d'Enghiennois, on avait rarement vu autant demonde à l'occasion du carnaval local. La parade s'est terminée dans les écuries du parc par un goûter et un très beau spectacle de Mousta Largo.