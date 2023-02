Le retour du carnaval des enfants, ce samedi à Enghien

Certes, ce n’est pas le carnaval de Binche, mais Enghien va renouer avec cette festivité de saison après trois années de silence. En effet, la Régie des Quartiers d’Enghien, en collaboration avec le service animation de la Ville et le Fonds social européen, organise, le samedi 25 février dès 13h30, le carnaval des enfants. Un rendez-vous qui, avant le Covid, accueillait environ quatre cents enfants. "Cette année, explique Priscillia Todavcik, médiatrice sociale de la Régie des Quartiers d’Enghien, nous proposons un thème. Nous ferons le"Tout du monde", car, à l’initiative de l’échevine de la cohésion sociale et de la solidarité, Nathalie Vast, nous avons essayé de rassembler les différentes communautés présentes à Enghien. Nous avons réussi à mobiliser des Ukrainiens, des Sud-Américains et des Africains. Nous avons trouvé des ambassadeurs pour chaque groupe. Ils participeront à la parade dans le centre-ville, vêtus de costumes traditionnels et danseront au rythme des musiques de chez eux."