Pas de permis d'environnement pour Granco à Enghien

123 réactions de riverains

La décision apprend que, durant l'enquête publique, l'administration communale a reçu 123 lettres et courriels de riverains portant principalement sur les nuisances sonores dues à l'activité de l'entreprise. Des nuisances qui sont surtout perceptibles depuis 2019 ; elles sont principalement audibles la nuit. Une étude a été réalisée, mais celle-ci a été commandée par la société Granco, ce qui fait douter les riverains quant à son impartialité. Dans cette optique, le collège communal a décidé de faire siens les doutes émis par les riverains quant à l'objectivité de l'étude sur les mesures sonores et a demandé une nouvelle mesure. Par ailleurs, après concertation avec la commune de Herne, située en Flandre, les autorités enghiennoises proposent de prendre en considération les normes acoustiques les plus strictes, à savoir celles de la Région flamande.

Au bruit, il faut aussi ajouter des nuisances olfactives, le charroi important, des questions de sécurité ainsi que la diminution des prix des biens immobiliers dans l'environnement proche de l'entreprise. Le collège demande que les émanations olfactives soient caractérisées et que des conditions soient fixées pour réduire au maximum les nuisances pour les riverains.

Granco encore à sa place?

Le dossier permet aussi de constater l'extension importante de l’entreprise. Ainsi, depuis 2004, la production est passée de 5 à 36 tonnes par jour. Par ailleurs, la superficie de l'entreprise a plus que doublé, passant de 3200 m² à 7267 m². Granco a aussi triplé le nombre de ses silos, passant de quatre à douze. Selon les informations présentes dans la décision du collège, il ressort que ces extensions n'ont pas fait l'objet d'un permis d'urbanisme. Dans ce contexte, le collège communal enghiennois exige que l'entreprise introduise tous les permis nécessaires à son exploitation.

Au vu de l'expansion de l'entreprise, les riverains se demandent si elle a encore sa place au sein d'une zone d'activité mixte. C'est pourquoi le collège va interroger le Fonctionnaire délégué pour savoir si une activité de cette ampleur a encore sa place à cet endroit.