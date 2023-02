Un véritable rêve lumineux à Enghien

Et si l’année passée, les visiteurs des Nuits Lumineuses se laissaient guider par un papillon, un animal choisi pour sa similitude avec la forme de la commune d’Enghien sur une carte, cette année, c’est sur les traces d’un illustre Enghiennois que la balade emmène le public. "Nous nous sommes concentrés sur le XVIIe siècle et plus particulièrement sur le moine Antoine d’Arenberg qui a créé le parc d’Enghien, poursuit Luc Stragier. Au fil de la balade, nous rentrons véritablement dans son rêve. Il y a une base historique à cette balade, mais nous essayons d’être le plus magiques possible, de faire vivre un rêve aux visiteurs, le rêve de ce moine. À la fin du parcours, le parc comme il était au XVIIe siècle se dévoilera."

Avec les Nuits Lumineuses, Urban Mapping et la Ville d’Enghien proposent un véritable rendez-vous familial, comme le souligne Luc Stragier. "Nous touchons tous les membres de la famille. Les petits s’émerveillent devant les lumières, les couleurs, les mouvements, les personnages… Les adultes, quant à eux, peuvent découvrir un peu l’histoire de ce lieu magnifique qui était considéré comme un des plus beaux parcs d’Europe." Et côté histoire, Luc Stragier reconnaît que le vivier enghiennois ne risque pas de se tarir: "Nous avons signé un contrat de cinq ans. Nous reviendrons donc avec d’autres histoires, d’autres personnalités. Par exemple, nous aimerions nous pencher sur le personnage du baron Empain et ses célèbres tramways." Mais ça, c’est une autre histoire.

Infos et réservations: www.lesnuitslumineuses.be