L’avenue Albert Ier, à Enghien, renommée en Roi Chevalier

Le collège communal a formulé la proposition de rebaptiser l’artère située dans le Petit Parc "avenue du Roi Chevalier", le surnom donné au troisième souverain de notre royaume. Une proposition qui ne satisfait que moyennement Marc Vanderstichelen. "Quand la demande a été faite par les riverains en mars, il était suggéré d’utiliser l’appellation Petit Parc. Un nom qui est connu de tous les Enghiennois et qui est déjà utilisé. Pour nous, l’appellation avenue du Roi Chevalier est un peu compliquée et, qui plus est, se traduit très mal en néerlandais. Nous proposons de suivre l’avis des riverains qui ont signé, pour que la demande d’appeler la rue avenue Petit Parc soit considérée. Nous demandons aux conseillers de prendre position et de s’aligner derrière le souhait des riverains. En adoptant la proposition des riverains, vous allez dans le sens de la citoyenneté."

Le Petit Parc est un ensemble de rues

Le bourgmestre Olivier Saint-Amand (Écolo) a un point de vue différent. "Nous avions nous aussi écrit aux riverains en leur demandant leur avis sur le changement de nom. Nous avions reçu des réponses unanimement favorables au changement et trois avaient proposé, d’initiative, des propositions parmi lesquelles avenue du Roi Chevalier. Deux raisons nous ont fait pencher pour le Roi Chevalier. Le problème de l’appellation Petit Parc, c’est que le Petit Parc englobe l’ensemble du quartier formé par les avenues Albert Ier, Élisabeth et du Vieux Cèdre. Ce serait donc induire les gens en erreur. Pour des raisons de sécurité et d’efficacité, nous proposons donc de ne pas garder l’appellation Petit Parc pour une rue et de la garder pour l’ensemble. Il y a aussi une logique qui fait référence à l’histoire. Garder la rue Général Leman et les avenues du Roi Chevalier et Élisabeth, ça fait référence à une même période de notre histoire."

Un vote individuel a eu lieu pour entériner le changement de nom de l’avenue Albert Ier en avenue du Roi Chevalier. Treize votes étaient pour, sept contre et il y a eu une abstention.