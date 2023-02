Un avenir plus serein pour le complexe Nautisport d'Enghien?

Différentes choses ont ainsi été mises en place. "Nous avons dû organiser une équipe orientée vers le sport pour pouvoir enfin s’occuper des infrastructures et des clubs. Aujourd’hui, il y a trois coordinateurs sportifs: aquatique, collectifs et individuels. Nous sommes contents qu’il en faille un quatrième, car nous ne savons pas répondre aux attentes de tous les clubs."

Un acteur régional financé par du communal

Pour le président de la RCA, le problème de Nautisport vient du fait qu’il s’agit d’un acteur régional financé par un acteur communal. "Pour tous les projets que nous voulons faire, nous devons aller chercher les financements ailleurs, comme Infrasports. Ça prend du temps ça frustre beaucoup de monde. Nous avons donc dû assurer les finances, gérer les crises et maintenant nous devons avancer au rythme de ce que les bras financiers le permettent. Aujourd’hui, nous pouvons enfin investir et ça va se traduire avec plus de disponibilité du personnel. Celui-ci va pouvoir travailler sur des projets et ne plus gérer des crises." En effet, Stephan De Brabandere souligne que l’équipe travaille à de gros investissements, car l’infrastructure est vieillissante. Rénovation des halls et de la machinerie de la piscine sont notamment dans les cartons. "Nous sommes en sous-capacité et nous travaillons main dans la main avec Infrasports pour faire avancer les dossiers afin de démarrer les travaux en 2024."

Autre point noir: la mobilité

La mobilité est un autre point noir soulevé par le président de la RCA. "Nous voulons réserver plus de place à la mobilité douce, ce qui demande peu d’investissements. Par contre, en ce qui concerne le parking, la qualité n’est pas là. Nous travaillons avec la Ville en ce qui concerne le chantier du parking prévu à côté du parc. Par contre, les parkings macadamisés doivent être rénovés. À la grosse louche, nous sommes sur un budget d’un million d’euros ! Il nous faut donc trouver des partenaires privés pour ce genre de chantier."

En conclusion, Stephan De Brabandere souligne: "Ce n’étaient pas des années faciles pour Nautisport. Au conseil d’administration, nous avons dû prendre des décisions difficiles. Nous allons maintenant pouvoir avancer plus et construire des projets pour répondre aux attentes des clubs et des usagers."