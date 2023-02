Plaines de jeux à Enghien : pas une partie de plaisir

Le bourgmestre Écolo, Olivier Saint-Amand, a apporté quelques éléments de réponse.

"Nous avons cinq plaines de jeux sur le territoire de la commune. Deux ont déjà été rouvertes: celle de la rue Nuit et Jour, ainsi que celle à la Résidence Michiels située rue Vanlaethem. La plaine du Petit Parc est prête, nous avons écrit au SPF Économie et nous attendons leur feu vert pour la rendre de nouveau accessible. Il reste donc la plaine de Marcq. Les ouvriers communaux sont occupés d’y travailler, nous allons donc pouvoir bientôt entamer les démarches pour sa réouverture. Enfin, pour celle de la Halte du Miroir, des initiatives ont été prises et on devrait solutionner ça avant le retour des beaux jours."

Une situation kafkaïenne

Marc Vanderstichelen en a également profité pour demander où en était le projet d’aire de jeux au sein même du parc d’Enghien. C’est un bourgmestre plutôt dépité qui a répondu. "La situation est totalement désespérante. Nous avons désigné une société en 2017. Avec son projet, nous avons introduit un dossier de subvention chez Infrasports. Nous avons attendu un an pour avoir une réponse favorable. Ensuite, nous avons travaillé avec le service Patrimoine de la Région wallonne. Ici, ça a pris des années pour avoir un premier accord qui nous a été ensuite retiré. C’est au forcing que nous avons récupéré cet accord. Nous avons alors repris contact avec l’entrepreneur désigné, mais les nouvelles personnes travaillant là ne retrouvaient plus notre dossier. Finalement, la société a été rachetée et depuis, nous échangeons avec les nouveaux gérants qui discutent sur tout ! Par exemple, ils ne voulaient pas introduire la demande de permis alors que c’est inscrit noir sur blanc dans le marché public. Finalement, ils vont seulement réaliser les plans pour avoir le permis définitif. Nous avons des craintes pour la subvention d’Infrasports ; nous leur donnons régulièrement des signes de vie pour leur montrer que le dossier avance. Cela mériterait l’écriture d’un roman ! C’est kafkaïen ! Ma femme m’a un jour dit que nos petits-enfants n’iront jamais jouer sur cette plaine de jeux. Je lui ai répondu qu’elle était pessimiste. L’aîné de mes petits-enfants a cinq ans, peut-être qu’il sera trop grand quand la plaine de jeux sera enfin là. J’espère me tromper."