Superbe spectacle à Enghien : le rêve d’Antoine d’Arenberg en lumière

Du 17 février au 5 mars, le parc d’Enghien accueillera la deuxième édition des "Nuits Lumineuses". Le parcours de lumière fait peau neuve cette année et plongera les visiteurs dans le passé local sur les traces du rêve du bâtisseur du Pavillon des Sept Etoiles. "Pour cette deuxième édition, nous avons conçu une expérience entièrement nouvelle, explique Luc Stragier d’Urban Mapping. Il y aura une nouvelle histoire, un nouveau parcours et de nouvelles installations. Le temps d’une promenade dans le parc, nous emmenons le public dans un voyage à travers l’histoire du parc. Nous revenons au XVIIe siècle et entrons dans le rêve du moine capucin, architecte et astronome Antoine d’Arenberg."