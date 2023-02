La maison de transition d'Enghien rouvrira-t-elle ?

Le bourgmestre Olivier Saint-Amand (Écolo) a reconnu: "C’est effectivement un projet qui n’est pas de la Ville et qui n’était pas dans notre DPC. Contrairement à la bourgmestre de Spa, nous avons décidé de saisir cette opportunité. Cela nous semblait un beau projet et nous avons mis énormément d’énergie pour mettre en contact les animateurs de l’établissement avec des commerçants locaux. Nous avons eu des résultats exceptionnels: des bénéficiaires de la maison de transition se sont réinsérés dans le tissu économique local. Ils ont travaillé en tant que détenus et ont été engagés par la suite."