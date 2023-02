Conteuse sulfureuse, drôle, sensuelle et spirituelle, elle raconte le questionnement sur son corps, les joies de la féminité et la découverte du plaisir. Elle partage avec le public un discours profondément féministe et aborde la sexualité sans tabou. Quand l’Afrique nous réconcilie avec nos corps. Un moment tendre, émouvant et drôle.

"Ce n’est pas toujours facile d’aborder certains sujets avec ses parents, indique la conteuse d’origines belgo-congolaises. Je ne sais pas pour vous, mais chez moi, c’était impossible. Ado, je n’aurais jamais imaginé parler de sexualité avec mon père. Quant à ma mère, elle avait des réflexions terribles sur la chose. Dans certaines régions d’Afrique, le rôle de la grand-mère est primordial dans l’éducation des filles. Avec elle, la petite fille peut faire des bêtises. Des sujets embarrassants à aborder avec une mère le seront sans aucune gêne avec la grand-mère. Si j’avais connu ma grand-mère maternelle, c’est à elle que j’aurais demandé comment sont faits les garçons. Et pour me répondre, elle m’aurait raconté des histoires, comme le font les grands-mères là-bas."

Des origines de l’homme et de la femme, à la découverte de leur intimité, Ria Carbonez propose une plongée dans un spectacle érotico afro-disiaque, empreint de sensibilité.

Infos et réservations: 02 396 37 87 – info@ccenghien.org – www.ccenghien.com