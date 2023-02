L’affiche du festival LaSemo, à Enghien, se dévoile encore un peu

Les 7, 8 et 9 juillet prochains, le parc d’Enghien accueillera une édition un peu spéciale de LaSemo. En effet, le festival "durable et familial" fête ses quinze ans en 2023. Et c’est le festival LaSemo que le groupe "phénomène" flamand Balthazar a choisi pour son unique concert en Belgique francophone cet été. Il y côtoiera la scène avec Pierre de Maere à l’actualité foisonnante après son tube "Un jour je marierai un ange". Wax Tailor sera également de la partie pour un concert "incroyable" selon les organisateurs, et en exclusivité belge.