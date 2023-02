A Enghien, l’opposition dénonce un manque d'investissements

Le bourgmestre Écolo, Olivier Saint-Amand, a rappelé divers éléments. "Souvent, pour les investissements, nous inaugurons dans une législature N + 1, des investissements initiés dans une législature N. Il peut se passer beaucoup de temps entre les différentes étapes. Des routes ont été faites dans des législatures précédentes comme la rue de la procession, la rue général Leman ou la rue des Eteules. Nous aurons pas mal de résultats à la fin de la législature."

Par ailleurs, le bourgmestre a rappelé qu’il y avait déjà des caméras aux abords du centre administratif. "D’autres vont arriver, elles sont commandées et dès que nous les aurons, nous les installerons. Nous n’avons pas investi 500000€ comme à Jurbise, mais malgré leur investissement, ils ont autant de vols que chez nous."

Enfin, Olivier Saint-Amand a fait le point sur l’entretien des voiries.

"Nous avons voté un budget important pour le schlammage et l’asphaltage de rues et routes de la commune. Le bon de commande est parti. Nous attendons qu’il fasse meilleur pour commencer les travaux. En fait, les entreprises qui travaillent en voirie se fournissent dans des centrales à asphaltes qui sont fermées pendant les mois d’hiver. Elles rouvrent au mois de mars si le temps est clément. Il n’y a donc aucun travail d’asphaltage possible tant que les centrales sont fermées."