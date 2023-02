La traversée sécurisée devant le collège d'Enghien suscite l'inquiétude

Lors du conseil communal d’Enghien, ce jeudi, le collège communal proposait à l’assemblée d’approuver la troisième mise à jour de la Déclaration de Politique Communale (DPC). "Lors du dernier conseil communal, nous avons adopté le programme d’investissement pour 2023, explique le bourgmestre Écolo Olivier Saint-Amand. Nous avons donc mis à jour la DPC. À ce stade de la législature, et malgré la période compliquée où l’administration était à l’arrêt à cause du Covid, nous avons plus de la moitié des projets qui sont réalisés: 52% des projets sont réalisés et 30% sont en cours. Nous avons aussi abandonné certains projets imaginés fin 2018, début 2019. Avec l’évolution de la situation économique ou autres, ceux-ci n’étaient plus pertinents. Au contraire, il y a 6% de nouveaux projets, qui concernent pas mal de travaux de voiries. Au total, 10% des projets inscrits dans notre DPC n’ont pas encore fait l’objet de travaux, de réflexions. Derrière ces statistiques, il y a des dizaines, voire des centaines, de projets qui se cachent."