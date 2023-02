Travaux sur la ligne ferroviaire entre Hérinnes et Marcq

Les travaux se feront en trois phases. La première consistera en des travaux de nuit, entre 23h et 5h, en semaine, du lundi 6 février au vendredi 31 mars. La deuxième phase se fera également de nuit, aux mêmes heures, du dimanche 5 au lundi 6 février. Enfin, des travaux sans interruption se feront les week-ends du 11-12 février, 18-19 février, 25-26 février et 4-5 mars.

Pas de trains entre Enghien et Ath

Ce chantier pourrait occasionner quelques nuisances pour les riverains. "Des bruits et vibrations sont possibles suite à l’utilisation d’engins et d’outils de chantier, ainsi que d’un train de travaux, indique Infrabel. Il s’agit d’un chantier mobile qui se déplacera selon l’avancement des travaux. Nous ne travaillons pas partout en même temps. Pour les besoins de notre chantier, des passages à niveau seront fermés à toute circulation routière et piétonne. Un itinéraire de déviation sera défini pour chacun d’eux, en concertation avec les communes."

Ainsi le passage à niveau de la rue Belle sera fermé du 7 février (22h) au 13 février (6h), du 14 février (22h) au 20 février (6h), du 24 février (22h) au 27 février (6h) et du 3 mars (22h) au 6 mars (6h). Celui du chemin de Buydent sera fermé du 9 février (22h) au 6 mars (6h).

Aucun train ne circulera entre Enghien et Ath, les quatre week-ends de travaux. Un service de bus sera mis en place par la SNCB.

Infos: www.sncb.be ou sur l’app SNCB