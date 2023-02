Enghien: de l’électro dans le château ce dimanche

"Thé Dansant est un concept qui existe depuis une dizaine d’années, indique Kjell Materman . Des aficionados de musique électronique se rencontrent dans des lieux insolites partout en Belgique, Flandre, Bruxelles et Wallonie. Ça se déroule un dimanche après-midi, de midi à 22 heures. Ainsi nos visiteurs peuvent travailler le lendemain. Ce qui est spécial aussi à Thé Dansant, c’est qu’il y a toujours un thème avec des décorations, des animations et un dress code."

Aindi, pour le 5 février, Thé Dansant se déroulera dans deux salles du château d’Enghien. Le thème sera Heaven or Hell, le paradis ou l’enfer. Les gens pourront donc venir déguisés en ange ou diable. Côté musique, il y aura une salle "paradis" avec des sons underground des années 90, 2000. "Ce sera de la musique électronique qui cartonnait dans les clubs belges à cette époque, poursuit Kjell Materman. Nous aurons des DJ’s renommés comme Red D (We Play House), Mr. Sam (La Bush), Fred Nasen (Cirao, At The Villa), Steven (La Bush), Quincy (Age of Love) & The Mackenzie, qui jouera à la maison puisqu’il habite Enghien." Dans la salle "enfer", place à de la musique électronique contemporaine avec la DJ brésilienne Mila Journée (Diynamic) et les Belges Senses of Mind, APM001 (Name Festival), Don Cabron (Thé Dansant), Rodham & Don Pablo (ex-résidents H20) et Al Fonso.

Facebook: Thé Dansant Heaven or Hell