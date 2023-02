Accident sur la N7 (Ligne): une personne décédée, trafic ferroviaire interrompu et chaussée fermée entre Leuze et Ath

Un grave accident s'est produit, ce jeudi vers 5 h du matin, sur la N7 à hauteur du passage à niveau de Ligne. Selon les premières constatations, et dans des circonstances que l'enquête devra déterminer un automobiliste qui se dirigeait vers Ath a percuté les barrières du passage à niveau qui étaient baissées. Aucun train n'est impliqué dans l'accident. Le véhicule a fini sa course près de 300 mètres plus loin, contre un poteau. Le conducteur, originaire de la région d'Ath, est décédé sur le coup.