Dance Attitude Enghien veut faire passer un message positif sur le handicap grâce à The Dancer

"La RTBF m’a contacté personnellement, car malgré mon accident, je fais pas mal de danse et de représentations et j’avais juste envie de faire passer un message positif par rapport à mon histoire. Je n’avais pas envie de le faire toute seule, j’ai donc contacté mon école de danse pour être accompagnée par d’autres danseuses. Bien entendu, nous avons le stress de savoir si le miroir va s’ouvrir, mais le but de notre participation, c’est de faire passer mon histoire et de donner un maximum de courage à toutes les personnes qui peuvent être dans ma situation. J’ai aussi été l’image pendant trois années de Cap 48, donc c’est surtout ce message positif que nous voulons faire passer avant de penser au résultat."

Du stress malgré tout

D’autant plus que le groupe Dance Attitude Enghien n’a pas l’habitude de ce genre de concours. "Nous sommes un groupe amateur, et nous sommes face à des groupes qui font des compétitions pendant l’année, qui sont habituées à ce genre de chose. Nous, c’est vraiment notre premier concours. Je pense que nous n’y aurions pas participé de nous-même s’il n’y avait pas ce message positif à faire passer à propos du handicap."

Malgré cette inconnue et le stress, les danseuses enghiennoises n’ont pas négligé leur préparation.

"Nous avions déjà une chorégraphie que nous travaillons depuis deux ans. Nous avons donc décidé de reprendre cette maquette. Malgré tout, il y a quand même du stress parce que nous ne savons pas comment ça va se passer. C’est différent d’un spectacle de fin d’année dans une école de danse parce qu’ici, il y a cette histoire de miroir et nous sommes stressées de savoir s’il va s’ouvrir ou pas. C’est très différent d’un spectacle où on est habituées et on sait comment ça va se passer. Faire cette émission, c’est un peu l’inconnue." Et pour savoir si Dance Attitude Enghien poursuivra l’aventure face aux neuf autres candidats qui s’affronteront pendant la soirée, rendez-vous est pris ce mardi 31 janvier à 20 h 25 sur la Une en télévision ou sur l’application Auvio.