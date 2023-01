Un club de jeux créé par deux passionnés à Enghien

Derrière ce nouveau projet, on retrouve Olivier Lebrun et Maxime Husson, deux amis de longue date qui partagent une passion commune pour les jeux de plateaux. "Nous sommes des amis d’enfance, se souvient Olivier Lebrun. Nous nous étions un peu perdus de vue et le hasard nous a fait nous retrouver il y a neuf ans, car nos enfants fréquentaient la même crèche. Ce qui est amusant, c’est que, chacun de notre côté, nous avions développé la même passion."

De fil en aiguille, le duo a décidé de se retrouver une fois par semaine avec d’autres connaissances pour faire des soirées jeux. "Cela faisait quelques années qu’on se disait qu’on voulait créer une activité dans le domaine ludique" poursuit Olivier Lebrun. "Nous avions pas mal d’idées comme ouvrir une boutique ou un bar à jeux. Finalement, nous avons voulu faire quelque chose de local et de social afin de partager notre passion. Nous avons constaté qu’il y avait déjà une base très présente de joueurs dans la région, mais il n’existe pas vraiment de lieux pour jouer autour d’Enghien. Le club est arrivé comme un lieu de rassemblement de toutes ces personnes qui, si elles possèdent des jeux, n’ont pas forcément de lieu pour y jouer confortablement. Nous sommes persuadés que d’avoir un lieu et une date fixe pour se réunir permet de rassembler plus facilement les joueurs."

The Ball, le lieu idéal

Concrètement, ça fait deux ans que l’idée de "L’Hydre à 2 Dés" a commencé à germer dans l’esprit des deux acolytes. "C’est notre rencontre avec le gérant The Ball qui a été déterminante. C’est un lieu à la fois convivial, chaleureux, disponible et facile d’accès. Quand nous avons parlé de notre projet au gérant, il était emballé par l’idée. C’est du win-win, il nous aide et nous l’aidons en développant une activité un jeudi sur deux dans ses locaux."

A l’heure d’écrire ces lignes, le club a déjà organisé plusieurs soirées et le succès semble être au rendez-vous. "Sur ces expériences, nous avons chaque fois rassemblé une bonne dizaine de personnes qui ne se connaissaient pas et que nous ne connaissions pas, conclut Maxime Husson. Lors de la deuxième séance, nous avons pu constater qu’il y avait déjà des habitués qui revenaient. Et pour nous rejoindre, pas besoin d’être le Kwisatz Haderach, de tout connaître sur les jeux de plateau, nous prenons le temps d’expliquer les règles et d’écouter les demandes du public. Nous sommes là pour ouvrir les portes du monde ludique à tout le monde. Notre club, c’est la passion, le partage, la découverte. C’est ludique et social."

Infos: clubha2d@gmail.com

Facebook – L’hydre à 2 dés