Dans son discours, le bourgmestre, en admettant avoir un peu triché, a voulu mettre en avant l’importance de l’humain au sein d’une administration. "En réalité, ce n’est pas moi qui ai écrit l’introduction de mon discours, mais le programme d’IA ChatGPT. Je lui ai demandé d’écrire ce discours. C’est incroyable ce que la technologie numérique est capable de faire à notre place. Y aura-t-il encore besoin d’agents communaux d’ici quelques années pour répondre à des courriers, délivrer des papiers d’identité, analyser une demande de permis ou réaliser toute autre tâche administrative ? La question est posée."

Un pavé dans la marre ? Non, car Olivier Saint-Amand a ensuite pris le relai en parlant avec ses mots et son cœur. "Je suis convaincu qu’une machine ne restera jamais qu’une machine. Elle peut nous rendre de précieux services, mais pas réfléchir à notre place. Et puis, surtout, une machine n’a pas de cœur, pas de sentiment, elle n’est pas capable d’empathie ni de convivialité. Elle n’est tout simplement pas capable de fournir le plus précieux de ce que chacune et chacun au sein de l’administration est en mesure de donner: l’accueil, l’écoute, la disponibilité, les encouragements. Selon moi, il n’y a donc pas lieu de s’inquiéter. Par contre, ces technologies nouvelles vont nous obliger à nous adapter dans un monde qui évolue à très grande vitesse."

Exposés aux critiques

Malgré le travail accompli au sein des différents services, le bourgmestre soulève un problème. "Nous restons fort exposés aux critiques, voire au mépris de la population. Pour démontrer la quantité et la qualité de notre travail, nous devrons veiller à communiquer plus et mieux en 2023. C’est le défi que j’ai proposé à Thomas Guéry et à mes collègues du collège communal."

"Avec le service communication, nous veillerons à renforcer la visibilité de nos actions. Par ailleurs, le collège a décidé de dégager des crédits pour renforcer les équipes. Comme les budgets communaux sont de plus en plus difficiles à boucler, il a fallu fixer des priorités. Elles ont été ciblées sur les services qui étaient les moins nombreux. Même si des efforts budgétaires semblent inévitables d’ici le prochain budget, la volonté du collège est de donner la priorité au bon fonctionnement des services. Là où nous pouvons collectivement faire des économies afin de garder des budgets disponibles pour l’emploi, c’est sur les frais d’énergie. Les dépenses inutiles se cachent à des endroits parfois discrets. Nous devrons être vigilants et relayer les problèmes comme s’il s’agissait de notre propre maison. Personne aujourd’hui ne peut se permettre de laisser l’énergie s’envoler inutilement."