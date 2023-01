Une belle conférence et un cinquantième tome pour le cercle d’archéologie d'Enghien

L’échevin Christophe Deville est d’ailleurs intervenu en début de conférence pour féliciter l’excellente collaboration qui existe entre la Ville et le CRAE.

Par la suite, Marie-Cécile Bruwier, directrice honoraire du Musée de Mariemont, a plongé l’assemblée dans la culture égyptienne par sa conférence très richement documentée.

La conférence a mis en évidence Enghien qui, dans son parc, possède pas mal de références à l’Égypte comme l’obélisque dit de "Steenkerque" ou encore les statues de Cléopâtre et des sphinges, les vases canopes ou le fronton de l’orangerie.

La soirée s’est clôturée dans la convivialité avec un cocktail pour célébrer la remise du cinquantième tome des Annales du cercle. Un tome riche en articles qui raviront les férus d’histoire locale. On y parle ainsi de la maison des voleurs au bois du Strihoux, de Marcq-Labliau, lest we forget 1914-1918, de l’adoration des mages du maître-autel de l’église des Capucins, du golf d’Enghien dans un parc du XVIIe siècle, mais aussi de l’Hôpital Saint-Nicolas, du Chemin de Croix de Constantin Meunier en l’église de Saint-Pierre-Capelle, de Saint Vincent de Paul, modèle d’humanité, du pavillon des Sept étoiles ou encore d’Armand Vanderschueren, un gendarme résistant.

Infos: www.crae.be.