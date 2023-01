Péril au poste de secours d'Enghien ?

La conseillère a noté que, selon les budgets, la zone devait racheter différentes casernes, dont le poste de secours enghiennois, avant la fin de l’année. "Comme nous n’avons pas trouvé d’accord financier, le rachat ne se fera pas comme prévu pour le 31 décembre 2022" a indiqué le bourgmestre. Florine Pary-Mille a également voulu savoir ce qu’il en était de la dotation prévue pour assumer la gestion du Shape. "Le Fédéral a imposé à notre zone de secours de reprendre la gestion du Shape, a rappelé Olivier Saint-Amand. Une dotation est prévue, par contre, je ne sais pas si elle suit l’évolution des prix. Il y a certainement des interpellations à faire au niveau de pouvoir supérieur pour être certain que cette dotation suive l’évolution des prix, même si au départ, il est prévu qu’elle couvre 100% des coûts."

La conseillère MR a aussi rappelé qu’Enghien comptait deux ambulances, mais qu’au moment de la création de la zone, la caserne d’Enghien avait été dépouillée. "Le chef de corps doit faire des économies, c’est pourquoi il propose que chaque poste dispose d’une ambulance, répond le bourgmestre. Les autres ambulances seraient déléguées à des prestataires extérieurs. C’est une sorte de privatisation du secteur. Pour Enghien, nous gardons une ambulance. Et d’après ce que les pompiers m’ont dit à la Sainte-Barbe, nous avons battu tous les records de sortie en 2022. Cela signifie qu’elle fonctionne et qu’il y a le personnel pour la faire fonctionner."

Le bourgmestre a une autre réflexion, plus large. "Depuis 2015, aucun pompier volontaire recruté n’est totalement opérationnel. Les formations imposées sont beaucoup trop importantes et demandent beaucoup de temps. Ces volontaires ont un autre métier à côté. Ils doivent faire une deuxième journée pour se former. Avec d’autres bourgmestres, nous nous sommes battus pour faire entendre que la place des volontaires était essentielle. 46,5% des interventions et sept départs d’ambulance sur douze sont assurés par des volontaires. Ce qui est encourageant, c’est que le major Jonas veut pérenniser le volontariat en développant toute une série de stratégies. Son rapport présente à la fois un message inquiétant avec une perte de qualité du service rendu à la population, mais il y a une prise de conscience de l’importance du travail des volontaires avec la mise en place d’une véritable stratégie pour les soutenir."

Dernier problème soulevé par Florine Pary-Mille: le dispatching des appels d’urgence émis depuis Enghien. "C’est un problème dont je me suis emparé avec la zone de police, assure Olivier Saint-Amand. Certains appels par GSM au départ du centre d’Enghien sont orientés vers Leuven. Ce n’est pas un problème linguistique, mais un problème technique et je veux qu’il soit résolu. Nous avons interpellé la ministre et nous attendons des solutions. Nous ne lâcherons pas le morceau tant que nous n’aurons pas de réponses."